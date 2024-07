Bebe água fria nos dias de calor? Especialista alerta para os riscos

Nos dias mais quentes, beber água fria parece ser a solução mais óbvia para se refrescar. Contudo, esta prática pode trazer algumas consequências que não estava à espera. Uma especialista em nutrição revela o que este hábito pode provocar.

Em entrevista ao La Vanguardia, Guadalupe Blay, chefe da área de nutrição da Sociedade Espanhola de Médicos Gerais e de Família, explicou alguns dos efeitos indesejados. "Não recomendaria beber água fria no verão", começa por dizer.

"Ao beber água fria, o nosso corpo precisa de compensar a diferença de temperatura, de regular e de trabalhar mais do que o necessário. A digestão será mais difícil e pode acabar por ter uma paragem de digestão", continua.

"Com a água fria, as gorduras solidificam e isso também acaba por dificultar a digestão", diz Guadalupe Blay.

Diz também que pode agravar as enxaquecas, para quem as costuma ter, e que também não é um hábito que recomenda a pessoas com obesidade.