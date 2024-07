Três dicas para controlar a transpiração nos dias de muito calor

Para além de natural, a transpiração tem muita importância no funcionamento do corpo, especialmente quando está muito calor. Por exemplo, ajuda a refrescar o corpo quando está demasiado quente e previne condições como as insolações. Mas, felizmente, consegue fazer algumas coisas para controlar a transpiração, afirmam os especialistas, citados na Woman & Home.

Três dicas para controlar a transpiração nos dias de muito calor: Use roupa feita de fibras naturais . Mayoni Gooneratne, uma médica, explica que as peças de roupa mais "leves e largas feitas de fibras naturais como o algodão, que permitem que a pele respire e ajudam a absorver a humidade". Já no que diz respeito ao calçado, recomenda "o uso de sapatos e sandálias de couro e, para os pés, meias que absorvem a humidade e palmilhas absorventes";

Use um desodorizante ou antitranspirante com alumínio . Geralmente, "os antitranspirantes de força clínica que contêm compostos de alumínio podem ser comprados sem receita médica" e existem outros ainda mais fortes que apenas podem ser comprados com receita. Caso não saiba, o alumínio ajuda a "reduzir o suor ao bloquear as condutas nas axilas e minimiza o odor corporal ao impedir a formação de bactérias que se alimentam do suor";

Faça mudanças na dieta "e incorporar alimentos que ajudam a regular a temperatura corporal pode ser uma ferramenta valiosa para gerir a transpiração excessiva", afirma Unnati Desai, outra médica. Recomenda que evite coisas como álcool, alimentos picantes, cafeína e bebidas quentes. Refere ainda que "manter-se hidratado com água e consumir alimentos ricos em magnésio, como vegetais de folhas verdes, frutos secos e cereais integrais, ajuda a regular a transpiração".

