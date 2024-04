Cinco dicas para reduzir o desperdício alimentar

Perante o dado preocupante de que 40% dos alimentos produzidos globalmente são desperdiçados, a Too Good To Go salienta a necessidade de uma alimentação consciente, que cuide do nosso planeta. Desde a selecção dos ingredientes até à mesa.

O mundo desperdiçou cerca de um quinto dos alimentos produzidos globalmente em 2022, o que representa 1.050 milhões de toneladas de comida, revela um documento da Organização das Nações Unidos, acrescentando que 60% deste desperdício foi feito por famílias.

Dados do Relatório do Índice de Desperdício Alimentar do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), cada pessoa desperdiçou 79 quilos de alimentos naquele ano.

Com isto em mente, a Too Good To Go partilhou, em comunicado, uma mão cheia de dicas contra o desperdício alimentar.

1- Planeamento de refeições

Faça um planeamento semanal das refeições e, a partir desse plano, crie uma lista de compras consciente, garantindo que compra apenas os ingredientes essenciais e evitando gastos desnecessários no supermercado. Além disso, manter o frigorífico organizado é uma boa estratégia para visualizar facilmente todos os alimentos e evitar que alguns sejam esquecidos e estraguem. Ao cozinhar, tente estimar as porções necessárias para evitar fazer demasiada comida e sirva porções adequadas durante as refeições para evitar desaproveitamento.

2- Aproveitamento integral dos alimentos

Não desperdice cascas, talos e folhas; integre-os em receitas como sopas, caldos e saladas. Utilize a água de cozedura dos legumes para enriquecer sopas ou caldos e a água do descongelamento para regar as plantas. Para além de enriquecer as suas criações culinárias, estas práticas contribuem para uma utilização mais eficiente da água e para o aproveitamento integral dos alimentos. É também fundamental gerir eficazmente as sobras, seja reutilizando-as em novas receitas ou congelando-as para consumo futuro. Para uma abordagem mais sustentável, pode explorar técnicas de conservação como fermentação, desidratação e conservas, que permitem prolongar a vida útil dos alimentos.

3- Compre frutas e legumes da época

Opte por produtos locais e da época, que têm menos probabilidade de estragar rapidamente. Os legumes e as frutas da época são cultivados respeitando o ciclo natural de crescimento, sendo colhidos no seu ponto de maturação. Estes alimentos são mais saudáveis, saborosos e nutritivos, uma vez que não dependem do uso de químicos para o seu desenvolvimento. Quando consumidos pouco tempo após a colheita, estes alimentos mantêm um elevado valor nutricional, pois absorvem todos os nutrientes do solo até ao momento da colheita. Além disso, têm uma menor pegada ambiental, uma vez que não requerem longos períodos de transporte e armazenamento. Ao optar por alimentos da época, está também a apoiar os agricultores locais e a economia da sua região.

4- Compostagem

Opte, sempre que possível, pela compostagem como forma sustentável de reduzir o desperdício alimentar. Aotransformar resíduos orgânicos em adubo ecológico, esta prática diminui o volume de resíduos enviados para os aterros sanitários. Além de ser uma forma de melhorar as condições ambientais, a compostagem protege o solo contra a degradação, fornece elementos nutritivos e favorece a atividade microbiana do solo.

5- Controle as datas de validade

É importante verificar regularmente os prazos de 'consumir de preferência antes de' dos alimentos e dar prioridade aos que estão mais próximos do fim deste prazo.