Como limpar a parte da máquina de lavar a roupa que fica muitas vezes esquecida

Há quanto tempo não limpa a sua máquina de lavar a roupa? Quando o faz, quase se certeza que se esquece da zona da borracha junto à porta. Passado algum tempo, encontra esta área com um odor estranho. Aqui podem acabar por acumular-se alguns resíduos e o melhor é limpar com frequência.

Segundo o 'website' House Digest, existe um truque simples que pode colocar em prática. Tudo o que precisa é de fazer uma solução com lixívia e água quente em partes iguais.

Depois, mergulhe uma toalha nesta mistura e coloque-a no interior da borracha, na área que costuma acumular água após as lavagens.

Pode torcê-la ligeiramente para que chegue a todos os cantos críticos da borracha. Deve deixar actuar durante 15 a 30 minutos antes de retirar.

Assim que terminar, basta colocar as toalhas no interior e fazer um ciclo normal. Desta forma, irá limpar as toalhas e ainda a restante máquina. Assim que o ciclo terminar, limpe a borracha para evitar que fique algum resíduo.