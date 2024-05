Juntas dos azulejos sujas? Queríamos ter conhecido este truque mais cedo

A melhor opção para devolver o tom original das juntas dos azulejos da casa de banho e da cozinha é mais fácil do que julga. Só precisa de cumprir à risca alguns passos.

Se a sujidade for superficial, uma escova de dentes e pasta dentífrica deverão bastar, como indica o Informe Brasil. Para áreas maiores, prepare uma pasta com bicarbonato de sódio e água oxigenada. Aplique a mistura nas juntas e deixe atuar durante cinco minutos. Por fim, basta enxaguar.

Para juntas moderadamente sujas, a mesma publicação recomenda misturar quatro colheres de sopa de bicarbonato com 10 centímetros de vinagre branco. Depois, submerja uma escova na mistura, esfregue as juntas, enxague e seque as juntas com um pano.

Se as juntas estiverem muito sujas, use amónia. Lembre-se de usar luvas e máscara. Também deve manter a zona bem arejada. De seguida, dilua a amónia em 2/3 de água, aplique nas juntas com um pincel, enxague e deixe secar.