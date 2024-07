O erro comum que pode estar a danificar a máquina de lavar roupa

Na altura de fazer máquinas de lavar roupa, costuma juntar lençóis e toalhas no mesmo ciclo? O melhor é pensar duas vezes. A verdade é que este hábito comum é um erro que pode acabar por danificar o seu equipamento.

O 'website' Tom's Guide falou com Matt Ayres, especialista em electrodomésticos, para perceber as razões que devem fazer com que evite este erro. Explica, em primeiro lugar, que são peças que acabam por ter diferentes texturas, pesos e materiais.

"Uma vez que a água é adicionada durante uma lavagem, o peso desses itens aumenta significativamente, o que significa que provavelmente está exceder o limite de peso recomendado da sua máquina. Com o tempo, cargas muito pesadas podem danificar o equipamento", conta Matt Ayres.

Desta forma, poderá mesmo ser um problema a longo prazo. "Se uma toalha ficar enrolada num lençol, acaba por não secar de forma adequada, causar em mofo e bolor", continua.

As toalhas também têm tendência para produzir muitos fiapos, o que pode ser um pesado em lençóis acabados de lavar.