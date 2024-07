O café pode ser muito útil quando se quer manter acordado durante algumas horas. É um bom estimulante, mas pode também ser um bom aliado para limpezas em casa. Segundo o 'website' HouseDigest, é uma boa ajuda para limpar as grelhas do forno queimadas.

Tudo o que precisa é de usar café em pó. Referem que deve esfregar com um pano de microfibra ou uma esponja. O pó ligeiramente húmido também pode funcionar, mas com o café seco em pó obtém melhores resultados.

Explicam que este truque pode também ser usado para limpar as paredes do forno, se estiverem igualmente queimadas. Ainda assim, dizem que é mais adequado para as grelhas.

Depois de passar com o café em pó, deve enxaguar a água. O melhor é colocá-las numa banheira ou num balde grande.