Pense duas vezes antes de limpar a televisão com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um óptimo produto para ser usado nas limpezas de casa. Ainda assim, quando precisar de limpar o ecrã da televisão, o melhor é evitar a utilização deste produto. O mesmo aplica-se a outros dispositivos electrónicos.

Segundo o ‘website’ HouseDigest, as pequenas partículas do bicarbonato podem acabar por deixar riscos os ecrãs quando os limpa. As partículas podem também entrar nos pequenos buracos que possa ter nos ecrãs e levar a potenciais danos.

Se os quiser limpar com uma solução mais natural, o bicarbonato acaba por não ser a melhor escolha. Contudo, existem outras alternativas para deixar os equipamentos a brilhar de novo.

O ‘website’ sugere que o faça com uma mistura de água, álcool e vinagre. Borrife esta solução e depois passe um pano de microfibra.