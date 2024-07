É necessário lavar as cortinas? Com que frequência?

Existe um objecto fácil de encontrar em todas as casas que fica esquecido na hora de limpar a casa. Falamos, claro, sobre as cortinas. Devem ser lavadas? Com que frequência? Recentemente os especialistas em limpezas da Better Homes and Gardens esclareceram todas as dúvidas.

Primeiro, lembram que "as cortinas não servem apenas para decorar e criar alguma privacidade", mas também filtram as partículas de pó e os cheiros mais desagradáveis. Quando não são lavadas com regularidade começam a acumular sujidade e muito pó. Isto piora significativa a vida das pessoas com alergias e mais sensíveis. Já sobre a frequência de lavagens, os especialistas recomendam que faça uma limpeza pontual todas as semanas com o aspirador e "uma limpeza mais completa de três em três meses", ou seja, lave-as na máquina de lavar a roupa e retire os varões para remover o pó. Realçam ainda que "os fumadores ou utilizadores de 'vape' que fumam dentro de casa também devem lavar as suas cortinas mensalmente". Quem vive junto ao mar, onde o ar é salgado, "terá de lavar as cortinas com mais frequência para retirar o sal, o que pode danificar o tecido com o tempo".

