João Branco é candidato do Bloco de Esquerda ao parlamento português

Encenador, actor e director do Centro Cultural Português no Mindelo vai ser o cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda às eleições legislativas de Portugal. João Branco concorre pelo círculo eleitoral de Fora da Europa, na qualidade de independente.

Na sua conta no Facebook, João Branco disse que "é uma honra aceitar o convite que me foi feito, mantendo a minha condição de independente não filiado" para as eleições legislativas que se realizam a 6 de Outubro em Portugal.

"Esta a forma que encontrei para mostrar a minha admiração pelo Bloco de Esquerda, onde tenho muitos amigos queridos, que com a coragem e, diria mesmo, o atrevimento de Catarina Martins e a sua equipa, conseguiram almejar um acordo inédito, no qual ninguém acreditava, carinhosamente apelidado de "Geringonça" e que tirou a direita do poder em Portugal, com os resultados (positivos) que se conhecem", reforça João Branco.

Maria Sameiro Mendes, de 52 anos, activista social em São Tomé e Príncipe, é a segunda candidata do Bloco no círculo Fora da Europa.

Nascido em Paris em 1968, João Branco vive em Mindelo desde 1991, tendo fundado, em 1995, o "Festival Internacional de Teatro do Mindelo - Mindelact, do qual é director artístico até hoje. Entre 1996 e 2013, ficou responsável pela Direcção da Associação Mindelact. Retomou o cargo de presidente da Associação em 2017", refere o Bloco de Esquerda no seu site, que destaca ainda o papel de João Branco na criação da ALAIM, também em Mindelo.

Em 2015, o Bloco de Esquerda elegeu 19 deputados, tornando-se na terceira força política portuguesa. Não conseguiu, contudo, eleger qualquer deputado pelos círculos da emigração - Europa (PS, 1; PSD, 2) e Fora da Europa (PSD, 2).