Cabo Verde vai iniciar cooperação tripartida com Sérvia e Emirados Árabes Unidos

​O ministro da Defesa disse hoje que o país vai iniciar uma cooperação tripartida no sector da defesa e segurança com a Sérvia e os Emirados Árabes Unidos, para formar e treinar as Forças Armadas.

Segundo Luís Filipe Tavares, que falava na posse de novos comandantes das Forças Armadas, Cabo Verde já tem cooperação com países como Portugal, Espanha, Brasil, Bélgica e Estados Unidos da América, mas pretende oferecer novas oportunidades de treino e "formação de outro nível" aos seus militares, através de exercícios conjuntos com outros países.

"Estou a falar nomeadamente da Sérvia, onde estive há poucos dias com o ministro dos Negócios Estrangeiros, e também com os Emirados Árabes Unidos. Vamos fazer uma cooperação tripartida no setor da defesa e segurança, para fazermos formação e treinamento das nossas forças", sustentou Luís Filipe Tavares, adiantando que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia deve visitar proximamente Cabo Verde.

O também ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o reforço da cooperação com "países amigos" e o alargamento a outros países tem por objetivo modernizar as Forças Armadas, que considerou ser um "desafio de maior importância" da instituição castrense.

O titular da pasta da Defesa destacou a cooperação com os Estados Unidos, país com o qual Cabo Verde assinou um acordo que define o estatuto do soldado norte-americano quando em exercícios militares no país africano, com quem está a negociar um acordo de defesa mais alargado e vai ainda negociar um acordo de livre comércio.

"Mas em matéria de defesa e segurança, a nossa parceria estratégica com os Estados Unidos da América é muito importante", prosseguiu, referindo que Cabo Verde está a procurar uma aliança estratégica com a NATO, para "proteger ainda melhor" o país.

Para o governante, as Forças Armadas de Cabo Verde estão "num momento de viragem", pois no próximo ano vão ter um novo estatuto, que visam melhorar significativamente as condições de vida nos quartéis e aumentar a dignidade.

"Cabo Verde deve um grande tributo às suas Forças Armadas, que sempre estiveram nos momentos decisivos do país", enfatizou.

O ministro deu posse aos novos comandantes da Guarda Nacional, tenente-coronel Mário Almeida Furtado, e do Pessoal, tenente-coronel Casimiro Moreno Tavares, que prometeram "engajamento permanente" e "trabalho de equipa" nas suas novas funções.