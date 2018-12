Cabo Verde recebe ajuda militar chinesa

​A China vai conceder assistência militar a Cabo Verde para os próximos cinco anos, no valor de 425 mil contos, segundo um acordo que será formalizado sexta-feira, na Praia, anunciou ontem o Ministério da Defesa.

O acordo sobre a concessão de assistência militar pela China a Cabo Verde será assinado entre os respectivos ministérios da Defesa, através do ministro da Defesa cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, e o embaixador da República Popular da China em Cabo Verde, Du Xiaocong.

A mesma informação oficial adianta que o acordo decorre da visita que o titular da Defesa de Cabo Verde efectuou à China em Novembro de 2017 e da decisão das autoridades chinesas de contemplar Cabo Verde com apoio militar gratuito para os próximos cinco anos, no valor de 425 milhões de escudos cabo-verdianos.

Na próxima sexta-feira e sábado estará em Cabo Verde uma delegação de seis elementos, chefiada pelo Conselheiro Sénior do Gabinete de Cooperação Militar Internacional do Ministério da Defesa Nacional da China, Major-general Zhang Yingli, para "negociar a aplicação desse montante, bem assim analisar e perspectivar acções futuras de cooperação, no domínio da Defesa".