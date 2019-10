Eleições: Frelimo conquista províncias de Maputo e Gaza

​A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, e o seu candidato presidencial e chefe de Estado, Filipe Nyusi, arrebataram as províncias de Maputo e Gaza, no sul do país, nas eleições de há uma semana.

Restam apenas por divulgar os resultados da província de Niassa, segundo a informação dos órgãos eleitorais provinciais que tem sido divulgada pelos órgãos de comunicação social moçambicanos. A Frelimo e Nyusi venceram com maioria absoluta as três eleições (presidenciais, legislativas e provinciais) em todos os 10 círculos eleitorais onde o apuramento tem vindo a ser divulgado desde sexta-feira. O melhor resultado foi obtido na província de Gaza, reduto da Frelimo, com vitórias acima de 90%. O recenseamento eleitoral no círculo eleitoral de Gaza motivou queixas da oposição e dúvidas de observadores eleitorais por alegadamente incluir 300.000 eleitores a mais em relação à população com idade para votar. Além desta polémica, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) alegam ter existido fraude generalizada, em todo o país, pelo que rejeitaram os resultados eleitorais. A lei prevê que até dia 30 os resultados sejam anunciados em cerimónia pública pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE). Votação nos três partidos parlamentares Província de Gaza Eleição presidencial, Gaza Filipe Nyusi (Frelimo) 674.494 (94%) Ossufo Momade (Renamo) 20.436 votos, (2%) Daviz Simango (MDM) 14.537 votos (2%) Eleição da Assembleia da República, Gaza Frelimo 654.413 votos (93%) Renamo 18.190 votos (2%) MDM 11.976 votos (1%) Assembleia Provincial, Gaza Frelimo 669.374 votos (95%) MDM 15.324 votos (2%) Renamo 19.739 votos (2%) Província de Maputo Eleição presidencial, Maputo Filipe Nyusi (Frelimo) 387.517 (72%) Ossufo Momade (Renamo) 113.928 (21%) Daviz Simango (MDM) 29.50 (3%) Eleição da Assembleia da República, Maputo Frelimo 347.267 (67%) Renamo 136.144 (25%) MDM 25.672 (4%) Assembleia Provincial, Maputo Frelimo 370.899 (69%) Renamo 30.819 (5%) MDM 139.023 (24%)

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.