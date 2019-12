China, Rússia e Irão realizam exercícios navais conjuntos no golfo de Omã

As marinhas chinesa, russa e iraniana iniciam sexta-feira manobras militares conjuntas no golfo de Omã, anunciou hoje Pequim, numa altura em que se mantém a tensão com Washington acerca do acordo sobre o nuclear iraniano.

O anúncio ocorre num contexto de tensões entre o Irão e os Estados Unidos na sequência da retirada unilateral de Washington em meados de 2018 do acordo internacional sobre o nuclear iraniano concluído em 2015. A administração do Presidente Donald Trump restabeleceu então pesadas sanções contra o Irão que asfixiam a sua economia, em particular o setor vital do petróleo. Wu, que não precisou o número de homens e navios que participarão nas manobras, disse que a marinha chinesa envia o seu navio antimíssil, o Xining. O Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou que os exercícios "fazem parte da cooperação militar normal". Privado dos ganhos económicos que esperava do acordo de 2015, o Irão começou em Maio de 2019 a desrespeitar alguns dos seus compromissos no âmbito do pacto. Um confronto militar entre os Estados Unidos e o Irão terá sido evitado em junho, quando Trump anulou no último minuto um ataque aéreo que tinha ordenado em represália ao derrube de um avião não tripulado norte-americano por parte dos iranianos na zona do Golfo.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.