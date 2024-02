"Níveis catastróficos" de insegurança alimentar em Gaza

Três agências das Nações Unidas (ONU) alertaram hoje no Conselho de Segurança para os "níveis catastróficos" de insegurança alimentar e "elevado risco de fome" que o povo de Gaza enfrenta e que "aumenta de dia para dia".

A reunião de hoje do Conselho de Segurança foi convocada pela Guiana e pela Suíça, com o apoio da Argélia e da Eslovénia, e contou com 'briefings' da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), do Programa Alimentar Mundial (PAM) e do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), que descreveram o grave cenário que se vive no enclave, induzido pelo conflito.

"Gaza está a assistir ao pior nível de desnutrição infantil em todo o mundo", afirmou o director executivo adjunto do PAM, Carl Skau.