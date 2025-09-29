Presidente israelita admite conceder perdão a Netanyahu

O Presidente israelita, Isaac Herzog, admitiu hoje conceder um perdão ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que está a ser julgado por corrupção, durante uma entrevista à Rádio do Exército.

"Se me pedirem perdão, considerarei", disse Herzog na entrevista, divulgada pelos meios de comunicação israelitas, garantindo que já tinha tentado que a sua defesa e o Ministério Público chegassem a acordo sobre as três acusações ao primeiro-ministro.

"Os casos de Netanyahu são um fardo pesado para o sistema: são incómodos e sobrecarregam-no", acrescentou.

Desde Dezembro de 2024 que Netanyahu assiste duas vezes por semana ao seu julgamento por corrupção em Telavive, embora deponha três vezes por semana, desde de Novembro, para agilizar o processo.

Alegando razões de segurança nacional - devido às acções de Israel nas várias frentes de confronto na região - ou por motivos de saúde, os depoimentos de Netanyahu já foram suspensos por diversas vezes.

Em Julho, devido a uma intoxicação alimentar, a defesa de Netanyahu voltou a requerer a suspensão do processo. Após o cancelamento das duas audiências agendadas para o final do mês, o tribunal entrou em recesso de Verão, suspendendo o julgamento até meados deste mês, altura em que foi retomado.

Netanyahu é o primeiro chefe de Governo na História de Israel a ser processado enquanto desempenha funções e está a ser julgado por três acusações: os Casos 1000 e 2000, por fraude e abuso de confiança, e o Caso 4000, por suborno, fraude e abuso de confiança.

O primeiro-ministro israelita alega que o julgamento é uma "caça às bruxas" e uma conspiração do "Deep State" (Estado profundo ou redes secretas de poder) contra si.