Conselho de Paz para Gaza volta a rejeitar papel da ONU no território

O Conselho de Paz para Gaza, organismo promovido pelo Presidente norte-americano, no âmbito do plano para o futuro do enclave, disse hoje que a agência da ONU para os refugiados palestinianos "não é bem-vinda" na região.

"A Agência da das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA) não tem lugar na 'nova Gaza'. Estamos a virar a página do ciclo de dependência (...) O povo de Gaza merece melhor", afirmou o conselho numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Anteriormente, o representante dos Estados Unidos na ONU para os assuntos de Gestão e Reforma, Jeff Bartos, acusou os Estados-membros de financiarem "o terrorismo e a estagnação" através de contribuições para a UNRWA.

Por outro lado, afirmou Bartos, os países têm como opção financiar o Conselho de Paz, promovido por Donald Trump.

Na terça-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou o trabalho da agência e pediu à comunidade internacional para apoiar o trabalho da UNRWA de forma a responder às necessidades dos refugiados palestinianos.

Guterres reconheceu já estar a "colaborar ativamente" com o Conselho de Paz para Gaza, embora tenha descrito o organismo como um "projeto pessoal" de Trump.

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