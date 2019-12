Construindo 200 anos de laços históricos entre Estados Unidos da América e Cabo Verde

Nos próximos meses e anos, espero trabalhar com comunidades locais, com o governo, sociedade civil e setor privado apoiando os esforços conjuntos dos Estados Unidos e Cabo Verde para fortalecer a paz, a segurança e a prosperidade econômica dos nossos povos.

Este ano, a Embaixada dos Estados Unidos da América na Praia e o Governo de Cabo Verde embarcaram numa campanha de um ano para comemorar 200 anos de amizade. O nosso relacionamento oficial remonta ao século 19 quando o primeiro consulado dos EUA na África subsaariana foi aberto, na cidade da Praia em dezembro de 1818.

Como o embaixador dos EUA em Cabo Verde, eu tive o distinto prazer de chegar a meio desta celebração histórica e testemunhar em primeira mão, o impacto desses nossos laços fortes e duradouros em ambos os lados do Atlântico. Desde participar no Cabo Verde Investiment Fórum em Boston, visitar as comunidades da diáspora em Massachusetts, re-dedicar o nosso American Corner em Mosteiros, ou assistir à inauguração do Museu de Pesca do Tarrafal em São Nicolau – fica claro que os vínculos entre os nossos povos são profundos, diversos e inegáveis. Apreciei a oportunidade de conhecer nos meus primeiros meses no país, cidadãos dos Estados Unidos e Cabo Verde em Santiago, Fogo, Sal e São Nicolau, assim como a diáspora Cabo-Verdiana. Estou ansioso por viajar mais e vivenciar a imensa beleza e cultura que Cabo Verde tem para oferecer.

Enquanto nos preparamos para receber o novo ano, apercebemo-nos que o maior elo de ligação entre os nossos países é o meio milhão de americanos de descendência cabo-verdiana que vivem na Nova Inglaterra. Já em 1740, navios das colônias americanas ancoravam em portos cabo-verdianos. A tradição de imigração para os EUA, que começou ainda antes do estabelecimento da nação Norte Americana, trouxe inúmeras contribuições de cidadãos de descendência cabo-verdiana e americana e continua até hoje.

CITAÇÕES EM BLOCO: ‘‘Saudamos a oportunidade de juntos refletir sobre nossa identidade como pessoas de espírito empreendedor e que prezam valores de liberdade, democracia e boa governança.’’

Hoje, os Estados Unidos da América mantêm-se orgulhosos desta nação cabo-verdiana, que desde sua independência tornou-se uma das histórias de sucesso politico e econômico de África. Parabenizamos Cabo Verde pelo seu 45º aniversário de independência. Como modelo de governança democrática, o país desfruta de taxas impressionantes de alfabetização, rendimento per capita e indicadores positivos de saúde publica. Cabo Verde foi o primeiro país do mundo a concluir dois compactos da Millennium Challenge Corporation e alcançou o status de rendimento médio em 2007.

Esperamos continuar a apoiar Cabo Verde como líder regional e como um local ideal para as empresas americanas investirem e crescerem. No início deste mês, fiquei empolgado ao viajar no voo inaugural de Cabo Verde Airlines entre Sal e Dulles, Virgínia, junto com o Secretário de Estado das Finanças Gilberto Barros. Esta e outras novas rotas vão fortalecendo as conexões, criando oportunidades de comércio e investimento entre os mercados da África e dos EUA.

Os Estados Unidos da América têm o prazer de ter Cabo Verde como parceiro regional e de segurança marítima. Felicitamos Cabo Verde pelo seu sucesso no combate ao comércio ilícito de narcóticos, incluindo as duas grandes apreensões de cocaína em 2019. Esperamos apoiar o contínuo sucesso de Cabo Verde no combate desta e de outras atividades ilegais.

Nos próximos meses e anos, espero trabalhar com comunidades locais, com o governo, sociedade civil e setor privado apoiando os esforços conjuntos dos Estados Unidos e Cabo Verde para fortalecer a paz, a segurança e a prosperidade econômica dos nossos povos. Apenas uma breve retrospetiva, permite-nos perceber que os Estados Unidos e Cabo Verde juntos, foram e serão, sempre mais fortes.

Brindemos a 200 anos de parceria estratégica e aos outros que certamente virão.

Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 941 de 11 de Dezembro de 2019.