Ex-PCA da ARE detido por suspeitas de peculato e infidelidade

​O ex-presidente do conselho de administração da extinta Agência de Regulação Económica (ARE), Renato Lima, foi detido esta terça-feira, pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de crimes de peculato e infidelidade no exercício das funções que desempenhou na agência reguladora.

A detenção aconteceu na sequência de um mandato emitido pelo Ministério Público, informa a PJ. De acordo com a Polícia Judiciária, os crimes de que é suspeito terão sido cometidos no período de tempo entre Fevereiro de 2004 e Dezembro de 2015, "no exercício das suas funções". O detido será hoje presente às autoridades judiciais competentes, para primeiro interrogatório judicial, na qualidade arguido detido, e aplicação de eventuais medidas de coação. Peculato é um crime que consiste na subtracção ou desvio, mediante abuso de confiança, de dinheiro público ou de 'coisa móvel' apreciável, para proveito próprio ou alheio, por parte do funcionário público que o administra ou guarda. O crime de infidelidade, por sua vez, completa o delito de abuso de confiança, uma vez que este último exclui do seu âmbito as hipóteses em que o agente não actua com a intenção de apropriação.

