Deputados do parlamento da CEDEAO visitam Cabo Verde

Uma missão do parlamento da CEDEAO visita Cabo Verde de 2 a 6 de Julho. Informação avançada esta manhã, pelo chefe da Delegação dos Deputados de Cabo Verde no Parlamento da CEDEAO e vice-presidente de mesa, Orlando Dias, em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

Dias diz que a visita da comitiva estará particularmente focada no centro de energias renováveis, instalado na capital do país.

"É uma missão do controle parlamentar da CEDEAO, que vem visitar e ver com é que esta a funcionar a ECREEE, todos sabem que a CDEAO, tem um centro de energias renováveis aqui na Praia, e o parlamento vem aqui fiscalizar e avaliar, como é que tem funcionado. A delegação será chefiada pelo presidente do Parlamento da CEDEAO, composta por 10 deputados, dois deputados cabo-Verdianos fazem parte da delegação”, explica.

No que diz respeito aos desafios de Cabo verde na CEDEAO, Orlando Dias afirma que um deles passa por incrementar as ligações comerciais com os países da região.

"Mas para isso é preciso de facto que haja ligações marítimas, para haver trocas comerciais fluentes", repara.

"Há dias foi aprovado um plano da CEDEAO, para o desenvolvimento do turismo e Cabo Verde esta a lutar para ter o centro do turismo da CEDEAO, tendo em conta as especificidade. Tem melhores condições de turísticas e, para além disso, somos exemplos em termos de estabilidade politica, social e económica. Temos todas as condições para sermos o país piloto em termos do desenvolvimento do turismo aqui na nossa sub-região", avança.

O deputado faz um balanço positivo do desempenho dos parlamentares nacionais ao nível da organização sub-regional.