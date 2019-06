​Morreu Dom Paulino Évora

Dom Paulino Livramento Évora, o primeiro cabo-verdiano a ser ordenado bispo, morreu hoje na residência das Irmãs Franciscanas em Achada Santo António, na cidade da Praia. Dom Paulino completaria, no próximo dia 22, 88 anos de idade.

Dom Paulino chegou a Cabo Verde para assumir e orientar a Diocese de Santiago em 1975, depois de trabalhar na missão em Angola e Portugal.

De acordo com o jornal Terra Nova, o bispo tomou posse da Diocese a 22 de Junho de 1975 e exerceu o ministério em condições humanas e sociais difíceis e culturalmente adversas, especialmente nos anos 70 e 80.

“A Igreja, sob a sua orientação pastoral, conheceu grandes progressos em termos de organização, de aumento de padres e religiosos e leigos para a obra da Evangelização. Uma atenção especial foi dada por Dom Paulino à Catequese, à Juventude e à pastoral familiar, aspectos que se mantiveram sempre como prioridades pastorais”, lê-se.

Segundo o mesmo jornal, Dom Paulino investiu no Seminário diocesano S. José – coração da diocese – grande parte parte dos recusos financeiros de que dispunha, fruto de muitos pedidos ao Exterior. Chegou a criar o Seminário Maior no antigo edifício do Seminário, infelizmente de pouca duração. Mas era sinal de como batia o seu coração de pastor, sempre preocupado com as suas ovelhas.

Como resultado da aposta vocacional, ele ordenou quase todos os padres diocesanos em actividade agora na diocese de Santiago e alguns da diocese de Mindelo e dezenas de religiosos Espiritanos, Capuchinhos e Franciscanos. Se outra obra ele não fizesse, esse é certamente um feito que a história da nossa diocese registará como uma das acções-chave do seu ministério episcopal.

Pelo seu jeito directo e frontal, granjeou amigos e não faltaram também alguns adversários. Na verdade, não se pode ficar indiferente ao ensinamento e conversas de Dom Paulino. Marcou positivamente a história recente da Igreja nos 34 anos de serviço. Dom Paulino era o decano dos Bispos da Região oeste africana, e residia na residência das Irmãs Franciscanas em Achada Santo António desde 2009, altura em que passou a bispo emérito.