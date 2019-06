​Corpo de Paulino Évora sepultado dentro da Igreja Pró-catedral de Nossa Senhora da Graça

O corpo do Bispo Emérito, Paulino Évora vai ser sepultado, quarta-feira, 19, dentro da Igreja Pró-catedral de Nossa Senhora da Graça, na cidade da Praia. A informação consta de um despacho publicado na tarde desta segunda-feira na página de Facebook da Diocese de Santiago, assinado pelo Cardeal Arlindo Furtado.

“Tendo ocorrido a morte de Sua Excelência Reverendíssimo Dom Paulino Livramento Évora, Bispo Emérito de Santiago de Cabo Verde, no dia 16 de Junho de 2019; hei por bem, por este despacho, ao abrigo do Cânone, autorizar que o mesmo seja sepultado na Igreja Pró-catedral de Nossa Senhora da Graça, na cidade da Praia, no dia 19 de Junho de 2019”, lê-se.

Paulino Livramento Évora, o primeiro cabo-verdiano a ser ordenado bispo, morreu domingo na residência das Irmãs Franciscanas em Achada Santo António, na cidade da Praia. O bispo emérito completaria, no próximo dia 22, 88 anos de idade.

Paulino Évora chegou a Cabo Verde para assumir e orientar a Diocese de Santiago em 1975, depois de trabalhar em Angola e Portugal.