Personalidades da vida nacional recordam legado de Paulino Évora

Presidente da República, Primeiro-Ministro e outras personalidade lamentaram já a morte, domingo, do bispo emérito da Diocese de Santiago, Paulino Évora.

Para o Presidente da República, Paulino Évora foi "uma personalidade de referência na vida nacional, particularmente no pós-independência".

"Cabo Verde perde uma personalidade que teve uma importância crucial na afirmação da Igreja Católica em Cabo Verde, figura de referência na missão de evangelização da igreja", disse Jorge Carlos Fonseca, citado pela Inforpress.

O Primeiro-Ministro recordou o Paulino Évora como "um homem que serve de exemplo" à sociedade "pelos seus valores, sensibilidade e dedicação à causa do amor aos outros".

No Facebook, Ulisses Correia e Silva escreveu: "É também um homem discreto, sereno e uma personalidade muito forte e marcante, cujo pensamento contribuiu inegavelmente para um certo percurso que o país teve".

Por seu lado, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, referiu-se ao bispo emérito como um homem que marcou profundamente a evolução da Igreja Católica e o sentimento cristão dos cabo-verdianos.

Também o PAICV lamentou a morte de Paulino Évora, considerando-a uma perda com "contornos irreparáveis" para o país.

"Dom Paulino Évora foi o primeiro bispo do Cabo Verde independente marcando, assim, o início de uma era em que o prelado da terra foi ganhando maior expressão e intervenção mais proeminente no percurso da afirmação e consolidação da espiritualidade católica do povo das ilhas", lê-se numa nota.

Na rede social Facebook, o ex-Primeiro-Ministro, José Maria Neves recordou alguns dos momentos que partilhou com o religioso. "Rejubilei de alegria quando, nas vésperas da independência, foi nomeado bispo por Paulo VI. Primeiro bispo cabo-verdiano, veio trazer-nos a mensagem da libertação", escreveu.

Dom Paulino chegou a Cabo Verde para assumir e orientar a Diocese de Santiago em 1975, depois de trabalhar na missão em Angola e Portugal.

Paulino Évora nasceu na cidade da Praia a 22 de Junho de 1931. Ordenado sacerdote em Carcavelos, no concelho português de Cascais (distrito de Lisboa), em 16 de Dezembro de 1962, foi eleito bispo de Cabo Verde em 21 de Abril de 1975. A sua entrada solene na diocese deu-se em 22 de Junho de 1975. Era bispo emérito desde Julho de 2009.

O Governo decretou dois dias de luto nacional, a partir de segunda-feira, conforme avançou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.