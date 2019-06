Funeral de Paulino Évora marcado para quarta-feira

O corpo do Bispo Emérito, Paulino Évora, vai a enterrar na quarta-feira, 19, no cemitério da Várzea, informa a Diocese de Santiago, em comunicado.

De acordo com o mesmo documento, o corpo de Paulino Évora ficará para velório no convento das Irmãs Franciscanas, em Achada santo António, na cidade da Praia, até às 16 horas de terça-feira. No mesmo dia, informa, às 17 Horas, o corpo estará em Câmara ardente na Igreja Pró-catedral, onde serão celebradas a oração de vésperas e missa de sufrágio, às 18h:15.

A missa exequial terá lugar na Igreja Pró-catedral, às 10 horas de quarta-feira, dia 19, seguida do cortejo fúnebre para o cemitério da Várzea”.

“A Diocese agradece a Deus a sua vida, intensamente dedicada ao serviço da Igreja e de Cabo Verde, nas suas várias intervenções. Todos conhecemos nele sua figura marcante na renovação da igreja em Cabo Verde pós-independência”, lê-se.

Personalidades da vida nacional recordam legado de Paulino Évora Presidente da República, Primeiro-Ministro e outras personalidade lamentaram já a morte, domingo, do bispo emérito da Diocese de Santiago, Paulino Évora. Para o Presidente da República, Paulino Évora foi "uma personalidade de referência na vida nacional, particularmente no pós-independência".

Paulino Livramento Évora, o primeiro cabo-verdiano a ser ordenado bispo, morreu domingo na residência das Irmãs Franciscanas em Achada Santo António, na cidade da Praia. O bispo emérito completaria, no próximo dia 22, 88 anos de idade.

Paulino Évora chegou a Cabo Verde para assumir e orientar a Diocese de Santiago em 1975, depois de trabalhar em Angola e Portugal.