Obras do centro de saúde de Santa Maria devem estar concluídas em Janeiro

​O novo centro de saúde de Santa Maria, no Sal, deve ficar concluído em Janeiro. Uma “boa infra-estrutura”, financiada pelos recursos do Fundo do Turismo, disse o primeiro-ministro.

“Os recursos do Fundo do Turismo têm sido aplicados não só para a requalificação urbana ambiental, mas também para acções muito mais directas e relacionadas com a melhoria do destino do turismo”, precisou à imprensa Ulisses Correia e Silva, no final de uma visita às obras em curso.

O chefe de Governo referiu-se ainda a um pacote financeiro “muito forte”, correspondente a cerca de dez milhões de euros (1,1 milhão de contos) para aquisição de equipamentos destinados às unidades de saúde do país.

De acordo com o primeiro-ministro, os equipamentos são financiados no quadro da cooperação com o Governo belga e vão permitir reforçar a “qualidade de prestação de saúde aos cabo-verdianos” e ao turismo.