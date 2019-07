Óscar Santos continua internado no HAN

O Presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos, mantinha-se internado no hospital da Praia ao final da tarde de hoje.

Fonte hospitalar disse ao Expresso das Ilhas que Óscar Santos ainda está internado no Hospital Agostinho Neto (HAN) e que ainda não foi submetido a uma segunda cirurgia para tratar a fractura do braço.

Óscar Santos está internado no serviço de ortopedia, com o braço imobilizado por gesso.

De recordar que o presidente da Câmara Municipal da Praia foi atingido por um tiro, ao início da manhã de hoje, quando entrava num ginásio que frequenta, no Palmarejo.

Uma testemunha ocular disse à Rádio Morabeza que o crime terá sido cometido por dois homens encapuzados que estavam nas imediações daquele espaço. "No momento, não vi quem eram. Estavam vestidos como se viessem treinar. Era mais do que uma pessoa, tinham casaco com carapuço cada um deles".

Depois de ser atingido, o autarca recebeu assistência ainda no local e foi transportado para o HAN onde lhe foi removido o projéctil.