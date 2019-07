Testemunha dos disparos contra Óscar Santos: "Era mais do que uma pessoa"

​Uma testemunha do atentado contra o presidente da Câmara Municipal da Praia relatou à Rádio Morabeza que tudo aconteceu quando chegava ao local trabalho. Óscar Santos, foi baleado às primeiras horas da manhã, à porta de um ginásio, no Palmarejo.

"Ainda consegui ver quando foi baleado, depois eu vi no chão, no momento eu estava muito pressionado, senti medo, depois acabei por ir ter com ele", relata a testemunha ocular. Eram 5:40 quando tudo sucedeu.

A mesma fonte garante que não conseguiu perceber quem eram os autores do crime. "No momento, não vi quem eram. Estavam vestidos como se viessem treinar. Era mais do que uma pessoa, tinham casaco com carapuço cada um deles".

Depois do ataque foi chamada a polícia. "No momento, os meus colegas chamaram a policia logo, várias vezes, então ficamos à espera, até que um cliente do ginásio acabou por socorrer. Mas como ele estava a sentir muita dor e a perder muito sangue, acabaram por levar [Óscar Santos] para o hospital no próprio carro ", avança.

Presidente da Câmara da Praia baleado no Palmarejo O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, foi hoje baleado, cerca das 05:30, à porta de um ginásio, no bairro do Palmarejo. O autarca foi atingido num braço. Conforme informações recolhidas no Hospital Agostinho Neto, Óscar Santos foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.

Segundo fonte hospitalar contactada pelo Expresso das Ilhas, o presidente da Câmara Municipal da Praia deu entrada no Hospital Agostinho Neto "esta manhã por volta das 6h30, com uma lesão provocada por uma arma de fogo que o atingiu no braço direito".