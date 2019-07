Atentado contra Óscar Santos é "acto ignóbil" - Governo

O executivo classifica de "acto ignóbil" o ataque contra o autarca da capital e apela à calma.

"Apelamos à serenidade de todos pois a estabilidade social é o maior activo do país", lê-se num comunicado emitido esta manhã.

Para o governo, o caso "em nada representa a imagem" de Cabo Verde.

"As autoridades estão a levar a cabo todos os trâmites de forma a capturar rapidamente os autores deste acto", acrescenta a nota oficial.

Uma testemunha ocular revelou à Rádio Morabeza que os disparos foram levados a cabo por um grupo de indivíduos encapuçados.

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, foi hoje baleado, cerca das 05:30, à porta de um ginásio, no bairro do Palmarejo. O autarca foi atingido num braço. Conforme informações recolhidas no Hospital Agostinho Neto, Óscar Santos foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.