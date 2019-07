“Repudiamos todo e qualquer tipo de violência”, diz Janira Hopffer Almada

Presidente do PAICV repudia ataque ao Presidente da Câmara Municipal da Praia e pede celeridade nas investigações.

Janira Hopffer Almada repudiou, hoje, o ataque a Óscar Santos, presidente da Câmara Municipal da Praia.

“Repudiamos todo e qualquer tipo de violência! Repudiamos todo e qualquer acto contra a integridade física!” diz a presidente do PAICV num texto publicado no Facebook.

“Esperamos que o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia tenha uma rápida recuperação” e que “as Autoridades façam as averiguações e investigações necessárias, para serem encontrados os presumíveis Autores desse acto condenável, com a rapidez que a situação requer”, acrescenta Janira Hopffer Almada.

Óscar Santos, presidente da Câmara Municipal da Praia, foi baleado ao início desta manhã quando entrava num ginásio no Palmarejo. O edil da capital deu entrada no Hospital Agostinho Neto onde foi operado para a remoção do projéctil. O estado de saúde de Óscar Santos é considerado estável, tendo já recebido alta hospitalar.

Uma testemunha ocular revelou à Rádio Morabeza que os disparos foram levados a cabo por um grupo de indivíduos encapuçados.