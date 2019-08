​Homem morto a tiro em São Vicente

Um homem foi morto a tiro, hoje, em São Vicente. A bala atingiu a vítima na parte abdominal. O indivíduo, na casa dos 30 anos, terá sido atingido com disparos e foi encontrado sem vida dentro de um carro. Trata-se de Dilton César Monteiro Fortes, conhecido por Tó, cantor de rap.

De acordo com informações avançadas esta manhã, à Rádio Morabeza, pelo comandante da Polícia Nacional em São Vicente, Alírio Correia e Silva, o homicídio ocorreu por volta das 2:45 da madrugada, no cruzamento entre Fonte Francês e a Rua 1, em Monte Sossego. Ainda não se conhecem as causas na origem do crime.

“Nós estamos neste momento a investigar o caso. Tratou-se de um homicídio com recurso a arma de fogo que atingiu a vítima na parte abdominal. Ainda não sabemos quantos tiros foram, mas deve ser um. Ainda não temos todos os elementos, porque tudo está sob investigação”, explica.

O comandante Regional da Polícia Nacional em São Vicente pede tranquilidade e garante que o autor do homicídio vai ser capturado e punido.

“A vida continua. Todo aquele que cometer um crime vai ser punido perante a lei. São Vicente é uma ilha calma, tranquila, portanto não há que temer”, diz à Rádio Morabeza.

Local onde foi cometido o crime.

O responsável policial diz que o caso está sob investigação e por isso as informações são escassas. A vítima é natural de São Vicente e residia no centro da cidade do Mindelo.