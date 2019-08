Polícia Nacional tem novos directores adjuntos

Eugénio da Luz Fernandes e Renato Lopes Fernandes serão os novos directores nacionais adjuntos, em substituição de Daniel de Pina e Tito Cardoso de Barros.

Informações que constam de um despacho publicado no Boletim Oficial desta quarta-feira, 28 de Agosto. Conforme o documento, por ter atingido o limite de idade para aposentação, é dada por finda a Comissão Ordinária de Serviços de Daniel de Pina, Superintendente da Polícia Nacional na qualidade de Director Nacional Adjunto para a Área operativa.

Consta ainda no referido despacho que Tito Cardoso de Barros também deixará de exercer as suas funções como Superintendente da Polícia Nacional, na qualidade de Director Nacional Adjunto na Área de Planeamento, Orçamento e Gestão da PN.

Eugénio da Luz Fernandes é o novo Director Nacional Adjunto na Área de Planeamento, Orçamento e Gestão da PN e Renato Lopes Fernandes passa a assumir a Direcção Nacional Adjunta na Área Operativa.

Conforme a mesma fonte, o subintendente Alcides Gomes, que até então era o Comandante da Polícia Nacional (PN) na ilha do Sal vai agora exercer as mesmas funções na Praia, em substituição do Intendente Renato Fernandes.

José Luís Pereira passa a assumir o Comando Regional do Sal.