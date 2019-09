Primeiro-Ministro quer educação de qualidade

Arranque do ano letivo 2019-2020 assinalado em Santo Antão, este sábado, com a inauguração do Liceu Januário Leite, no Concelho do Paúl. Escola vai servir 18 turmas, e está equipada com laboratórios de química, salas de informática, salas de expressão artística, placa desportiva e auditório.

Ulisses Correia e Silva disse, este sábado, em Santo Antão, que o governo aposta numa educação de qualidade e inclusiva. “É o garantir do Direito à Educação para Todos, assegurado pela universalização e subsidiação do ensino pré-escolar; da gratuitidade do acesso e frequência ao ensino básico e ao ensino secundário; da inclusão de pessoas com deficiência e alunos com necessidades educativas especiais; do reforço de investimentos na Ação Social Escolar; na articulação do ensino secundário com a formação profissional”, declarou durante a inauguração do novo liceu no Paúl.

Segundo o Chefe do governo, estas são medidas que terão impacto na igualdade de oportunidade no acesso à educação, na redução do abandono escolar, no retorno à escola e no aumento do sucesso escolar.

Primeiro-Ministro sublinhou ainda os fortes investimentos na resolução de pendentes relacionados com a implementação do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, reclassificações, progressões e promoções e na redução de carga horária dos docentes. “Aqueles que ainda não foram comtemplados, serão brevemente. A somar, tornamos a escola num lugar acolhedor, onde os alunos, os professores e os funcionários se sentem bem, com investimentos na reabilitação, em higiene e saneamento”.

Ulisses Correia e Silva realçou ainda o Novo Plano Curricular do Ensino Básico, com enfâse nas competências em matemática, comunicação e expressões, introdução da Língua Inglesa e aposta nas TIC.