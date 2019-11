Barco encontrado com seis cadáveres ao largo de Santo Antão

Uma embarcação de boca aberta, com seis cadáveres a bordo, foi encontrada hoje, no mar, nas imediações da cidade das Pombas no Paul.

Os cadáveres, de sexo masculino, vão ser avaliados pelo médico legista que, segundo o delegado marítimo de Santo Antão, António Santos, deslocou-se de imediato à ilha para apurar as circunstâncias da morte dessas pessoas que não têm qualquer documento de identificação.

António Santos já accionou as autoridades marítimas nacionais no sentido de averiguar a nacionalidade da embarcação a partir da matrícula 37.585 marcada no costado da embarcação.

A Inforpress apurou, no local, que existem fortes possibilidades de essa embarcação e os seus ocupantes serem de nacionalidade senegalesa tendo em conta que há informações sobre o desaparecimento de uma embarcação, no Senegal, com seis pescadores a bordo.

Alguns cidadãos senegaleses radicados em Santo Antão estiveram no local e falaram ao telefone com um responsável da Embaixada do Senegal que está a envidar esforços para apurar se, de facto, essa embarcação veio daquele país.

O delegado de Saúde do Paul, o médico Alexandre Alves, disse à Inforpress que os corpos estão em avançado estado de decomposição pelo que o médico legista vai proceder à avaliação das causas da morte e depois os corpos serão preparados para a transladação para o seu país de origem, caso se confirme a sua precedência senegalesa.