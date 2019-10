O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou Termo de Identidade e Residência e apresentação periódica às autoridades ao homem, de 20 anos, detido no dia 15 deste mês, suspeito da prática de um crime de roubo, num valor superior a 17 mil escudos, anunciou ontem a PJ.

O dinheiro encontrava-se no cofre das Aldeias SOS, situado no hall do Aeroporto Internacional Cesária Évora, onde o indivíduo prestava serviço de segurança privada. O crime ocorreu na madrugada de 15 de Agosto.

A informação foi avançada na tarde desta segunda-feira pela assessoria de imprensa da Polícia Judiciária.

A detenção foi feita fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, na localidade de Espia.