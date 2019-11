​Detido cidadão italiano suspeito de homicídio na Boa Vista

A Polícia Nacional (PN) deteve, terça-feira, na Ilha da Boa Vista, um imigrante de nacionalidade italiana, por suspeita de homicídio. A vítima é uma cidadã imigrante, também de nacionalidade italiana, de 52 anos, anunciou ontem a PN.

Tanto o suspeito como a vítima residem na cidade de Sal Rei. De acordo com informações avançadas ao início da noite desta quarta-feira pela Polícia Nacional, a detenção aconteceu na sequência de uma denúncia de briga e do cumprimento de um mandado de busca à residência do suspeito, tento a força policial encontrado a vítima já sem vida.

O suspeito, de 48 anos, foi presente ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial.

Na ilha do Sal, a força policial deteve, na segunda-feira, um jovem de 20 anos na posse de 12 embrulhos de papel contendo droga, “Padjinha”.

A operação, levada a cabo no quadro do plano de segurança em curso no Comando Regional do Sal, contou com o envolvimento de um contingente de quatro efectivos.

De acordo com uma nota publicada no site da PN, o indivíduo já era referenciado como “passador”. O indivíduo já foi entregue ao Tribunal da Comarca do Sal para o primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coacção.