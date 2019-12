Governo quer tolerância zero ao álcool e estupefacientes na corporação da Policia Nacional

Primeiro-ministro, quer tolerância zero com situações de álcool e estupefacientes no seio da corporação da Policia Nacional. Posição defendida esta tarde, na cidade da Praia, no discurso de encerramento da reunião dos Dirigentes nacionais da Polícia Nacional, Comandantes Regionais e das Esquadras das diferentes ilhas do país e Comandantes das Esquadras Policiais do Comando Regional de Santiago Sul e Maio e do Comando Regional de Santiago Norte.

Ulisses Correia e Silva, quer que a polícia Nacional seja uma a referência moral da sociedade

"Tolerância zero com situações de indisciplina, tolerância zero com situações de álcool no seio da corporação, tolerância muito mais zero com situações de eventuais ligações com consumo de estupefacientes, sermos de facto referência, a referência moral perante a sociedade é um bom policia, porque transmite imagem para fora, é evidente quando temos corporações com muita gente em qualquer parte do mundo sempre algum problema existirá mas tentemos evitar ao máximo estas situações, e quando existem tem que ser punidas ", afirma.

Segundo Ulisses Correia e Silva, o governo tem um conjunto de reformas em curso a nível legislativo, para reforçar os mecanismos que possam reduzir situações de impunidades.

"A Ressocialização dos presos programa que arranca já no próximo ano com uma dotação orçamental já prevista para podermos recuperar aqueles que querem também outras oportunidades de vida. As situações das prisões está a ser trabalhada, muito investimento já foi feito, para melhorarmos ainda mais as condições porque nós não pretendemos ter este país como um país de uma grande prisão de pessoas, se tivermos menos gente a ir para prisão melhor, é um processo que tem que ser construído mas com responsabilidade de todos ", explica

Durante a reunião foi feita a avaliação dos planos e medidas operacionais que estão a ser implementados pelas diferentes unidades policiais do país, com vista a manutenção e reposição da tranquilidade e paz social, principalmente na Cidade da Praia, e também foi abordado o Plano Operacional "Natal e Fim do Ano em Segurança" 2019.