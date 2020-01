António Albuquerque Moniz nomeado embaixador de Portugal em Cabo Verde

O cônsul-geral de Portugal em Paris, António Albuquerque Moniz, foi nomeado como novo embaixador de Portugal em Cabo Verde, substituindo Helena Paiva, que vai liderar a embaixada portuguesa na Grécia, segundo o decreto oficial hoje publicado.

De acordo com o decreto presidencial, datado de 18 de Dezembro e hoje publicado em Diário da República (Portugal), "é nomeado o ministro plenipotenciário de 1.ª classe António Manuel Albuquerque de Vilhena Moniz para o cargo de embaixador de Portugal na cidade da Praia".

Com a entrada de António Albuquerque Moniz, a embaixadora Helena Paiva, que liderava a missão diplomática portuguesa em Cabo Verde desde 2016, foi nomeada para chefiar a embaixada de Portugal em Atenas, Grécia.

De Atenas, sai o embaixador Rui Alberto Manuppella Tereno, que irá assumir a embaixada de Portugal em Bruxelas, Bélgica, substituindo António Vasco da Cunha Lorena Alves Machado, que transita para Kiev, Ucrânia.

Outras movimentações diplomáticas constam do mesmo decreto. Tal como em Cabo Verde, a nomeação dos embaixadores é uma competência do Presidente da República mediante proposta do Governo.

António Manuel Albuquerque de Vilhena Moniz assumiu o cargo de cônsul-geral de Portugal em Paris em 23 de Novembro de 2015. Este foi o seu primeiro posto consular. Antes, o diplomata esteve colocado em duas Embaixadas- em Berlim e em Varsóvia - e também num posto multilateral, na Missão de Portugal junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Em 2005/2006 trabalhou na Direcção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, em Lisboa.