Cidade da Praia regista diminuição de crimes contra propriedades durante a quadra festiva

A cidade da Praia registou, durante a quadra festiva, uma redução de 31 % em relação ao ano anterior, no que se refere a crimes contra propriedade, com destaque para os crimes de furto, roubo na via pública e a residências, assim como roubo na pessoa na via pública com recurso a arma de fogo.

A afirmação é do porta-voz do Comando Regional da Polícia Nacional (PN) de Santiago Sul e Maio, Humberto Lima, que falava à imprensa durante uma conferência de balanço do Plano Operacional Natal e Fim de Ano em Segurança. De acordo com a mesma fonte, foram levadas a cabo cinco megas operações de rusga pelos diversos bairros da capital que culminaram em detenção de 72 pessoas, por crimes diversos, e entregues ao Ministério Público. “367 foram conduzidas às várias esquadras da cidade da praia para a identificação e/ou alguma averiguação e investigação. O Hospital Agostinho Neto (HAN) registrou a entrada de 293 situações diversas, entre VBG, agressões com armas brancas, de fogo, acidentes, entre outras todas consideradas ligeiras, tendo o centro do comando da PN respondido a 785 chamadas para ocorrências de diversas ordens como briga de casais, desentendimentos, brigas nas vias públicas, furtos, agressões, etc”, informou. Dessas ocorrências, continuou, o Comando Regional de Santiago Sul e Maio procedeu à apreensão de 20 armas de fogo, sendo 11 convencionais e 9 de fabrico artesanal, 66 armas brancas como facas, machins, catanas, paus de basebol entre outros objectos produtos de furtos, roubos e assaltos. A nível de trânsito rodoviário, o porta-voz diz que na véspera do Natal, no dia de Natal, dia 31 e dia 1 de Janeiro, foram fiscalizadas um total de 1449 viaturas particulares, com o registo de 193 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 41 feridos ligeiros. 95 é o número de viaturas apreendidas por falta de seguro obrigatório e inspecção periódica e foram efectuados um total de 127 testes de álcool aos condutores. “Houve situações de agressão com armas de fogo, nós destacamos 14 casos dos quais 13 foram à coronhada, mas, a Polícia conseguiu, ainda que fora de flagrante delito, recuperar parte dessas armas utilizadas”, revelou. A mesma fonte refere que o comando regional da Praia envolveu nestas operações mais de 400 elementos, dentre subchefes, oficiais e agentes. Na Ilha do Maio, conforme Humberto Lima, foram fiscalizadas 104 viaturas, das quais 3 foram apreendidas por falta de documentação legal de circulação. “O registo mais grave foi um acidente por despiste que ocorreu na zona de Piloncão e que infelizmente vitimou mortalmente uma pessoa. Não houve detenções e ficou-se pela identificação de duas pessoas”, afirmou. No concelho de São Domingos, foram realizadas 16 operações Stop, com 547 viaturas fiscalizadas das quais 31 foram apreendidas e foi aplicado um total de 375 mil escudos em coima, por motivos diversos. “Nas operações de rusga levadas a cabo pela esquadra titular da jurisdição daquela área, 45 indivíduos suspeitos foram abordados na via pública, 8 foram submetidos a identificação e 4 foram conduzidos ao Ministério Público. Atendeu-se, nessa esquadra, um total de 13 denúncias e 7 participações por acidentes diversos”, anunciou, sublinhando que foram conduzidos à cadeia central de São Martinho, 4 indivíduos em cumprimento de mandatos, detidos fora de flagrante delito. Em Ribeira Grande de Santiago, a PN levou a cabo, especialmente duas operações Stop nas quais 72 viaturas foram fiscalizadas, tendo 1 sido apreendida por falta de seguro obrigatório e foram aplicados cerca de 30 mil escudos em coima. Nas rugas, foram abordados 28 indivíduos suspeitos na via pública e não se registou qualquer detenção. “No contexto geral, consideram-se positivos os resultados alcançados com a implementação do plano de Natal e Passagem de ano em segurança de 15 de Dezembro de 2019 a 5 de Janeiro de 2010”, considerou Humberto Lima.

