Boa Vista inaugura primeiro Centro de Emprego e Formação Profissional

A ilha de Boa Vista viu esta segunda-feira inaugurado o seu primeiro Centro de Emprego e Formação Profissional, um investimento do Governo através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Cooperação Luxemburguesa e Câmara Municipal.

"Este é um dos maiores investimentos que estamos a fazer aqui na Boa Vista, que é investir nas pessoas, nas qualificações, no bem-estar. Dar às pessoas as ferramentas para que possam cuidar do seu futuro, para que possam viver do suor dos seus esforços”, afirmou o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, durante a inauguração, destacando as parcerias da Câmara Municipal da Boa Vista e do Grão-ducado de Luxemburgo.

O governante prometeu dar aos jovens da ilha as qualificações que precisem e criar as conjunturas para que ninguém fique de fora, sob o argumento que os pais não têm meios financeiros para custear a formação profissional.

“Não podemos permitir que a pobreza dos pais possa ser um argumento para perpetuar a pobreza dos filhos”, afirmou o também ministro das Finanças, referindo-se a necessidade de romper este ciclo vicioso de pobreza através do acesso à educação e formação profissional, independente de recursos financeiros dos pais, e através de instalações de centros de emprego em todas as ilhas.

Já o presidente do Conselho Directivo do IEFP, Paulo Sanches, considerou ser um dia de festa, de alegria para a juventude boa-vistense, sendo que em 25 anos de existência o instituto passou ~, agora, a marcar presença efectiva na “ilha das dunas”.

O dirigente do instituto falou do estudo solicitado pelo IEFP ao Programa de Emprego e Empregabilidade (CV-081) da Lux Development, realizado em Novembro de 2018, que demostrou viabilidade e permitiu definir o modelo de intervenção para instalar o centro de emprego e formação profissional na ilha da Boa Vista.

Paulo Sanches destacou ainda dois parceiros do IEFP na elaboração deste projecto, quais sejam a Câmara Municipal da Boa Vista e o Fundo do Turismo.

Do primeiro, realçou o contrato de concessão da edilidade, que aprovou a cedência do espaço da escola dos pescadores, e de uma sala de formação no segundo piso do Centro de Arte e Cultura (CAC) para instalar o centro, bem como disponibilização de um técnico para colaborar a tempo inteiro no centro, com encargos suportados pelo orçamento da autarquia.

Do segundo parceiro, frisou o contrato-programa assinado em meados de 2019, em que o Fundo do Turismo disponibilizou uma dotação financeira para financiar um programa trianual de formação para o sector de hotelaria e turismo, e aquisição de equipamentos técnicos na área de manutenção para uma sala de aula prática.

Ainda, segundo o mesmo, o Fundo do Turismo apoiou a constituição de um quadro de pessoas para o arranque do centro, com o financiamento da contratação, desde Setembro do ano passado, de um técnico superior para assegurar a executar e coordenar as actividades de formação profissional.

Já a encarregada de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Ângela Cruz, considerou que este é um marco para a vida dos trabalhadores da Boa Vista, pois colmata “uma necessidade que se fazia sentir nos últimos anos”.

O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, por sua vez manifestou-se também “convicto e esperançoso” da “grande importância” deste Centro para o processo de desenvolvimento da ilha.

No seu ver, a Boa Vista viveu “um dos momentos mais sublimes da sua história recente”, tendo em conta uma escola ou centro de formação profissional dá oportunidade de ter uma profissão e entrar no mercado de trabalho, promove a estabilidade, a realização pessoal e a integração social.

O edil boa-vistense justificou ainda a necessidade deste espaço, recorrendo aos dados da INE, sobre a quadruplicação demográfica na ilha, onde a taxa do desemprego se situava em 19,5% em 2018. O presidente da CM destacou ainda ao facto da Boa Vista ser a segunda ilha mais turística do país, o que é um dos grandes ingredientes que vem aliciando os jovens em buscas de oportunidades de vida.

José Luís Santos falou ainda nas missões colectivas e individuais deste espaço, primeiramente referindo aos jovens que terão mais oportunidades de desenvolver os seus talentos e criar o auto-emprego na sua ilha de residência promovendo a integração social e familiar bem como a auto-estima.

O mesmo referenciou ainda o impacto nas famílias que reduzirão o custo de formação dos filhos fora da ilha, bem como nas empresas que passarão a dispor de mão de obra local qualificada, o que afiançou, vai permitir que o IEFP tenha uma relação mais directa com as empresas locais nesta demanda e ainda com as autoridades locais.

“Estamos felizes em ver o centro de emprego e formação profissional na Boa Vista para que os residentes e jovens desta ilha possam receber formação aqui, e aqui trabalhar prosperarem e serem jovens do futuro”, considerou o edil, louvando ainda o fruto desta parceria que fez nascer o centro de emprego.