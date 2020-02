IIº Inquérito de Doenças Não Transmissíveis arranca na segunda-feira

Arranca na próxima segunda-feira, em todo o país, o IIº Inquérito de Doenças Não Transmissíveis. Para este trabalho estarão no terreno 68 inquiridores, sendo que 17 equipas vão ficar com a parte bioquímica.

Enquadrada nos preparativos para a realização deste inquérito decorreu, esta semana na cidade da Praia, uma formação destinada ao inquiridores, com o objectivo de capacitá-los para realizarem os trabalhos no terreno.

Segundo a coordenadora Nacional do Inquérito, Emília Monteiro, este estudo visa recolher dados comportamentais sobre, nomeadamente, o consumo do tabaco e álcool, actividade física e antecedentes de doenças crónicas (hipertensão, diabetes, colesterol elevado no sangue, doenças cardiovascular e cerebrais).

“Também vamos recolher sub-amostras, vamos realizar lisemia, colesterol e recolha de urina, para determinação de sódio e creatinina, neste caso estamos a ver a prevalência de diabetes e hipertensão, porque os dados que temos foram recolhidos há 13 anos, e sentimos a necessidade de actualizar esses dados”, indica.

Emília Monteiro avançou que durante esta semana os jovens estiveram a preparar os inquéritos, que vão trabalhar a nível nacional. “Na formação, a maioria dos inquiridores são técnicos de saúde, e temos a parte específica que são Enfermeiros e Técnicos de Laboratórios, que vão fazer a parte de recolha de medidas bioquímicas como glicémia, colesterol e amostra de urina”.

“Serão entrevistadas 7180 pessoas, dos 18 aos 69 anos, junto de agregados familiares seleccionados aleatoriamente, que serão submetidas a colheita da urina para posterior análise e amostra de sangue para exames biológicos (nível de açúcar e gordura, sódio de creatinina urinária), com resultados na hora”, explica.

Esse inquérito, que será realizado de Fevereiro a Março deste ano, está a ser desenvolvido pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social e conta com o suporte técnico e financeiro do Instituto Nacional de Estatística (INE) e Organização Mundial da Saúde (OMS).