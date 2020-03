Santo Antão: Governo lança concurso para recuperação da ponte de canal

O Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) procedeu já ao lançamento do concurso público para a execução das obras de “reabilitação estrutural” da ponte de canal, na ilha de Santo Antão.

A ponte de canal, que fica no interior do município da Ribeira Grande, vai ser recuperada no âmbito do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades (PRRA), através do eixo recuperação dos centros históricos, coordenado pelo MIOTH e que conta com assistência técnica do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural.

A reabilitação da Ponte de Canal é uma antiga reivindicação das autoridades e da população santantonenses que temiam a derrocada dessa infra-estrutura, considerada um “ex libris” do concelho da Ribeira Grande e cuja recuperação já tem um orçamento de 30 mil contos, financiado no quadro do PRRA.

Ponte de Canal é uma infra-estrutura hidráulica, construída no ano de 1956, que alberga na parte superior uma levada ou canal de água, que faz a travessia da água de um lado para o outro, para irrigação agrícola nas imediações das localidades de Boca de Ambas-as-Ribeiras e Boca de Coruja.

Foi edificado em alvenaria de pedra e argamassa erguendo-se num arco abatido de volta perfeita, que por sua vez é encimado com molduras também em formato de arco romano.