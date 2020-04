Ilha do Fogo sem pessoas em quarentena domiciliar desde 01 de Abril – delegada de Saúde

A ilha do Fogo deixou de ter, desde quarta-feira, 01, pessoas em quarentena domiciliar por causa do novo coronavírus, disse hoje a delegada de Saúde de São Filipe/Santa Catarina, Joana Alves.

Um grupo de pessoas que regressou dos Estados Unidos da América, Portugal e da ilha da Boa Vista, no decorrer do mês de Março, estava no sistema de quarentena domiciliar voluntária e era monitorizado diariamente, via telefone, pelas estruturas de saúde existente na ilha.

Uma parte dessas pessoas concluiu o período de quarentena (duas semanas) ainda no mês de Março e a outra parte terminou a quarentena no primeiro dia de Abril, avançou hoje a delegada de Saúde de São Filipe, à RCV.

Com o fim da quarentena dessas pessoas que vieram de países ou ilhas afectados pelo novo coronavírus, e sem que haja registo de quaisquer casos, a população “está mais tranquila”, mas continua a observar as medidas impostas pelo Governo na sequência da declaração do estado de emergência pelo Presidente da República, e que vigora há cerca de uma semana em todo o País.

Joana Alves indicou ainda que na vizinha ilha Brava também não existe de momento nenhuma pessoa em quarentena domiciliar por causa da COVID-19.