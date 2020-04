Protecção Civil e parceiros apostam na sensibilização e desinfecção para controlar a COVID-19

O Serviço da Protecção Civil e parceiros iniciaram esta quarta-feira, na Cidade da Praia, uma campanha de desinfecção para garantir a operacionalização das medidas do Governo, no âmbito do plano de contingência para controlar a propagação da COVID-19.

Em declarações à Inforpress, a responsável pelo balanço das actividades realizadas no âmbito do plano da contingência do Serviço da Protecção Civil, Maria Veríssimo, adiantou que o objectivo é garantir a operacionalização do plano e do estado de emergência, sendo que na primeira semana foi cumprida com acções de sensibilizações e informações à população.

“Nós começamos por atacar as zonas onde existe maior densidade de população, neste caso, São Vicente, Boa Vista e Santiago, mais concretamente a cidade da Praia”, informou, sublinhado que a acção foi concretizada em parceria com as Forças Armadas, Delegacias de Saúde e Polícia Nacional.

A missão, realçou Maria Veríssimo, consistiu particularmente na sensibilização da população no sentido de respeitar as medidas impostas pelo estado de emergência, nomeadamente a medida de recolhimento, e fazer actuar a lei através da Policia Nacional para com as pessoas que estejam na rua sem qualquer justificação.

esta quaerta-feira, acrescentou, foi iniciada a desinfestação na cidade da Praia em locais públicos onde existe aglomeração de pessoas, como é o caso das portas de instituições bancárias, farmácias, supermercados, mercados e outros.

“Na Cidade da Praia dividimos o concelho nos grupos Norte e Sul e iniciamos a acção de sensibilização em Achada Santo António, seguindo para outros bairros, e Achada São Filipe”, disse.

A desinfecção, especificou, arrancou na Achada São Filipe, zona onde apareceu o primeiro caso positivo do novo coronavírus, seguindo-se Ponta d’Água, Fazenda, Achada Santo António, Palmarejo e outros.

Maria Veríssimo informou ainda que está prevista para quinta-feira, 09, a desinfecção com camiões tanques na zona de Sucupira, mercado do Plateau e outros.

Segundo a mesma, estas acções estão sendo desenvolvidas nas três ilhas onde houve casos positivos do novo coronavírus, ou seja, Boa Vista, São Vicente e Santiago (Cidade da Praia).

Cabo Verde mantém o registo de sete casos positivos da doença, quatro na Boa Vista, dois na Praia e um em São Vicente.