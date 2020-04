Ministro da Administração Interna vai permanecer por duas semanas na Boa Vista para gerir combate à COVID-19

O Primeiro-ministro anunciou hoje que o ministro da Administração Interna (MAI), Paulo Rocha, vai permanecer na Boa Vista, durante duas semanas, para “coordenar de perto” a parte política e operacional das acções relacionadas com a prevenção, mitigação de resposta ao combate à COVID-19. Declarações proferidas à Televisão de Cabo Verde (TCV). MAI terá competências acrescidas, delegadas pelo chefe do executivo.

Ulisses Correia e Silva falava no âmbito de uma visita a Boa Vista para se reunir com as autoridades e instituições locais e se inteirar das medidas em curso para responder eficazmente às consequências da COVID-19 na ilha.

Conforme defendeu o Primeiro-ministro, a presença de Paulo Rocha na ilha faz com que a presença do governo seja “muito mais forte e efectiva”.

“O ministro terá todas as competências delegadas do próprio Primeiro-Ministro para fazer essa acção de coordenação e de acompanhamento, pelo menos durante duas semanas. Que é o período que nós consideramos podermos ter aqui todas as partes envolvidas com maior força de acção porque vai exigir”, explicou.

Para Ulisses Correia e Silva, a situação na ilha é controlável, uma vez que o aumento dos casos positivos foram a partir de um lugar determinado, hotel Karamboa.

“A situação é controlável, nós temos um caso que disparou a partir de um lugar muito determinado, o hotel Karamboa, mas, o trabalho está a ser feito no sentido de garantir o isolamento. A quarentena garante que possamos conter e fazer o tratamento devido a estas situações para evitar mais contágio”, proferiu.

Nesta quarta-feira, o ministério da Saúde informou que das 196 amostras dos trabalhadores que estiveram em quarentena no Hotel Karamboa, 45 tiveram resultado positivo ao teste à COVID-19.

Com este aumento de casos, o país passa a contar com 55 casos positivos. Boa Vista é a ilha onde mais casos foram registados (51).