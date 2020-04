COVID-19: Mais dois casos positivos na Boa Vista

Dois trabalhadores de uma das unidades hoteleiras da Boa Vista testaram hoje positivo para a COVID-19, anunciou o Ministério da Saúde durante a noite de domingo.

Segundo o comunicado, trata-se de "uma mulher de 24 anos e de um homem de 33 anos" residentes na Boa Vista e que trabalham no hotel Riu Karamboa, uma das maiores unidades hoteleiras da ilha. "Ambos encontravam-se em isolamento desde o início das queixas", acrescenta o comunicado.

"A situação clínica dos doentes é, neste momento, estável", aponta a mesma fonte.

O ministério diz ainda que este domingo "foram recolhidas amostras de todas as pessoas que estiveram de quarentena" naquele hotel "e serão analisadas nos próximos dias".

Os trabalhadores do hotel que já saíram das instalações estão em quarentena obrigatória.

Segundo o Ministério da Saúde "mais 25 testes" foram feitos "no laboratório de virologia", na Praia. "Todos foram negativos, incluindo a amostra do cabo-verdiano que tinha sido diagnosticado a 25 de Março de 2020".

"O Ministério da Saúde alerta a toda a população para a implementação de medidas preventivas a fim de evitar a propagação do vírus", conclui o comunicado.

Com estes dois novos casos Cabo Verde passa agora a contar com 10 casos confirmados da doença. O primeiro caso foi também a única morte registada até ao momento, um cidadão inglês de 62 anos que estava hospedado no hotel Riu Karamboa, na Boa Vista, e que sofria de outras doenças.