Boa Vista: Escola Nova e delegação escolar encerradas devido à COVID-19

As actividades lectivas na Escola Nova, ilha da Boa Vista, encontram-se encerradas depois de um docente ter acusado positivo no teste PCR para COVID-19 este domingo. A Delegação de Educação da ilha também fechou já que dois funcionários testaram positivo.

A informação foi avançada pela Delegação da Educação da Boa Vista, através de uma nota de imprensa.

“Tendo recebido hoje a confirmação através da Delegação de Saúde da existência de dois casos positivos nos testes de PCR de dois funcionários da Delegação do Ministério de Educação da Boa Vista, vimos através desta comunicar à comunidade educativa que estaremos encerrados durante alguns dias”, lê-se.

De igual modo, a Escola Nova também se encontra encerrada devido ao surgimento de um caso positivo no teste PCR, referente a um docente.

Conforme a mesma fonte, a suspensão temporária será avaliada continuamente e qualquer alteração será informada à comunidade educativa.

A Escola Nova é o segundo estabelecimento a ser encerrado na ilha. No passado dia 6 de Outubro, as actividades lectivas da escola secundária da Boa Vista foram encerradas por um período de 10 dias, depois do surgimento de um caso positivo.

Recorde-se que no passado dia 1 de Outubro entrou em vigor uma resolução do Conselho de Ministros com medidas excepcionais para o novo ano lectivo, prevendo o encerramento das salas de aula em que forem confirmados dois casos de COVID-19, por um período de 10 dias.