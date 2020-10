Escola secundária da Boa Vista suspensa por razões sanitárias

As actividades lectivas da escola secundária da Boa Vista encontram-se encerrada, a partir de hoje, por um período de 10 dias, por razões sanitárias.

De acordo com uma nota da delegação do ministério da Educação da ilha, esta decisão foi tomada em conformidade com as orientações das autoridades de saúde e com o objectivo principal de preservar a saúde de todos os que frequentam aquele estabelecimento.

“A suspensão temporária será avaliada continuamente e qualquer alteração será informada à comunidade educativa. Estamos seguros de que essa é a melhor decisão e contamos com a colaboração de todos”, refere o comunicado.

A resolução do Conselho de Ministros com medidas excepcionais para o novo ano lectivo, que entrou em vigor no passado dia 1 de Outubro, prevê o encerramento das salas de aula em que forem confirmados dois casos de COVID-19, por um período de 10 dias.

“Quando numa sala de aula aparecem dois casos de covid-19 confirmados, a mesma deve ser encerrada por 10 dias”, lê-se na resolução.

Entre outras medidas, o decreto obriga todos os estabelecimentos escolares a adoptarem um Plano de Contingência da Educação, prevendo um “espaço específico” para acolher eventuais casos com sintomas de COVID-19 “até ao contacto com as autoridades de saúde”.