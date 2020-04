Aulas do 1º ciclo iniciam no dia 27 de Abril

O ministério da Educação informou hoje, na sua página do Facebook, que as aulas do programa educativo "Aprender e Estudar em casa”, iniciam no dia 27 de Abril para o 1º ciclo.

Para os alunos do 1º ano, as aulas decorrem das 08h00 às 08h20, de segunda à quarta-feira. Das 08h20 às 08h50 serão transmitidas as aulas para os alunos do 2º ano.

No que tange aos alunos do 3º ano, as aulas decorrem a partir das 09h00 até 09h20 e para os alunos do 4º ano das 09h20 às 09h50.

Conforme o ministério da Educação, às segundas-feiras serão leccionadas aulas de Língua Portuguesa, às terças-feiras, aulas de Ciências Integradas e quartas-feiras, aulas de matemática.

As aulas serão transmitidas através da Televisão de Cabo Verde (TCV), canais abertos da Green Studio, TVA (TV África), através dos canais nº8 na TDT e nº26 ZAP, Rádio Educativa e RCV+.

Para os alunos do 12º ano as aulas iniciam-se no dia 4 de Maio, informa o ministério da Educação.

As tele e rádio aulas do 2º ciclo do EBO (5º, 6º, 7º e 8º ano) e do Ensino Secundário (9º, 10º e 11ºano) serão introduzidas, paulatinamente, nas disciplinas nucleares de Língua Portuguesa e Matemática.

Um inquérito realizado pelo Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF) aponta que 99% dos professores são contra o ensino a distância. Entretanto o Sindicato mostra-se favorável ao ensino a distância, como terapia educacional e não com intuitos de avaliação.

Igualmente, o Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) defende que o ensino a distância não é uma alternativa que sirva os alunos, por considerar que não existem condições humanas e materiais que permitam a sua concretização.

O programa educativo "Aprender e Estudar em casa” é um recurso emergencial para manter os alunos em contacto com os conteúdos desenvolvidos e com o processo de ensino-aprendizagem.