COVID-19: Praia regista primeiro óbito

Foram afinal dois os casos positivos registados, hoje, na Praia.

Além do que tinha sido anunciado durante a tarde, o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, disse que uma senhora "com mais de 90 anos e com outras doenças associadas" faleceu hoje na capital.

"Tivemos a confirmação de dois casos hoje", começou por referir Jorge Barreto explicando de seguida que o primeiro caso se trata de "uma jovem e o outro caso é de uma senhora de mais de 90 anos que infelizmente acabou por falecer. Foi uma notícia que tomamos conhecimento há pouco e que lamentamos profundamente".

Explicando, com um pouco mais de detalhe: "Ficamos a saber há pouco, antes de virmos para a conferência. Ainda não temos toda a informação com melhores detalhes, estamos ainda a fazer a recolha de informação para podermos ter a história contada da forma mais adequada possível, estamos a recolher essas informações para podermos perceber o que é que se passou. Mas sabemos já que era uma senhora com mais de 90 anos e com outras doenças o que, provavelmente deve ter, também, contribuído para este desfecho", contou Jorge Barreto.

Segundo este responsável, com este segundo óbito registado no país "a taxa de letalidade global passa para 1,6% e a taxa de letalidade para pessoas com mais de 60 anos passa para 33%".

Além destes dois casos confirmados, o Ministério da Saúde registou mais "quatro casos suspeitos, dois na Praia e dois em Santa Catarina de Santiago".

Quanto a pessoas em quarentena o número, hoje, é de 441 a nível nacional e os casos activos são 101.

Na Boa Vista, em contrapartida, anunciou Jorge Barreto, "temos hoje boas notícias. Os resultados laboratoriais de controlo permitiram dar alta a 14 pessoas" elevando o número de pessoas recuperadas, a nível nacional, para 18.