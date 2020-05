68 cuidadores de idosos já contratados pelo governo

O governo já contratou 68 cuidadores formais e informais no âmbito do programa de cuidados ao domicílio. O programa visa garantir a protecção social dos idosos, caracterizados, na sua maioria, por indivíduos sem rede familiar, com baixo rendimento e em situação de dependência leve e moderada.

Após encerrar todos os centros dias do país que albergavam idosos, face ao combate à propagação da COVID-19, o governo adoptou o sistema de Cuidados a Domicílio, com recurso ao recrutamento de trabalhadores sociais, cuidadores e voluntários, em articulação com os serviços das câmaras municipais, da Protecção Civil e da Saúde. Segundo uma nota oficial, a medida visa assegurar o reforço das equipas sociais locais com a contratação de cuidadores formados e cuidadores informais para garantir a entrega de refeições ao domicílio e elaborar uma triagem dos idosos em situação de dependência que vivem isolados. Estão registados no Cadastro Social Único cerca de 2892 idosos que vivem só, dos quais 1195 têm mais de 80 anos. Assim, informa o governo, foram contratados, até agora, perto de 68 cuidadores formais e informais, dos 100 que estavam previstos. “Estes profissionais auxiliam os idosos na realização das suas tarefas diárias, como cuidados de higiene, confecção de refeições, compras e socialização”, lê-se na nota. No município de Santa Catarina o trabalho iniciou há cerca de 15 dias, realizando-se a triagem e identificação de novos casos, tendo actualmente cuidadoras já em funções e com perspectiva de aumentar o seu número. Toda a coordenação local é assegurada pela Câmara Municipal, através da área social. Praia, S. Vicente, Brava, S. Domingos, Ribeira Grande Santiago, Santa Cruz, Maio, Tarrafal de Santiago e Mosteiros também já iniciaram este serviço.

